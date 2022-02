Bari, le promo per entrare al San Nicola

Prosegue la promozione Dodici in campo per assistere alle partite interne del Bari a prezzi vantaggiosi.

Queste le offerte attive:

PROMO 30%

È riservata ai possessori della SSC BARI FAN CARD e dà la possibilità di acquistare i biglietti caricandoli sulla propria tessera con uno sconto di circa il 30% sul prezzo intero del biglietto. Si ricorda che per coloro che acquistano il biglietto caricandolo sulla propria tessera, oltre a portare con se la tessera, è indispensabile portare anche il tagliando segnaposto ricevuto al momento dell’acquisto.

La promozione non applicabile nel settore Tribuna D’Onore e può essere attivata su tutti i canali di vendita Ticketone.

PROMO TUTTI ALLO STADIO

È riservata ai titolari di abbonamento o SSC Bari Fan Card.

Il titolare di abbonamento può acquistare fino a un massimo di 4 biglietti in un’unica transazione, a tariffa PROMO 30% nei settori ove prevista. È necessario esibire, al momento dell’acquisto, il segnaposto dell’abbonamento.

I possessori di fan card possono acquistare fino a un massimo di 4 biglietti in un’unica transazione (incluso il proprio tagliando), a tariffa PROMO nei settori ove prevista.

La promozione non applicabile nel settore Tribuna D’Onore e può essere attivata ESCLUSIVAMENTE nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e 22 dello stadio San Nicola) e negli Official Store (Cavour e Stadium).

PROMO GRUPPI

È riservata a scuole calcio affiliate SSC Bari, scuole primarie e secondari, e associazioni che operano nel sociale.

Prevede una convenzione sull’acquisto dei biglietti in Tribuna Est per i gruppi.

Per ricevere informazioni su costi e modalità inviare una mail a info@sscalciobari.it

La promozione può essere attivata ESCLUSIVAMENTE nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e 22 dello stadio San Nicola).

BARI-FRANCAVILLA: I biglietti per Bari-Virtus Francavilla – trentesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma sabato 5 marzo alle ore 17:30 – sono disponibili a partire dalle ore 10:00 oggi sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone.

Da domani martedì 1 marzo la vendita sarà attiva anche nelle biglietterie SSC Bari e store ufficiali.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino all’inizio della gara.

I possessori della SSC BARI FAN CARD possono acquistare i biglietti con uno sconto del 30% sul prezzo intero del biglietto, esclusivamente caricando il biglietto sulla propria tessera. Promozione non applicabile per il settore Tribuna D’Onore.

I possessori della SSC BARI FAN CARD possono caricare il biglietto sulla propria tessera. Si ricorda che il giorno della gara per i titoli caricati sulla tessera, si dovrà esibire la SSC Bari Fan Card (fisica oppure foglio provvisorio) e all’occorrenza il tagliando segnaposto ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto.