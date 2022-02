Bari, Musacchio possibile colpo promozione

Colpo promozione in canna per il Bari. L'anticipazione di mercato proviene dalla redazione di Seriebnews secondo cui "la dirigenza biancorossa potrebbe anticipare di qualche mese un grande colpo di mercato. Si tratta di Mateo Musacchio, difensore classe 1990, ex tra le altre di Milan e Lazio. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia biancoceleste, ma da giugno 2021 è rimasto senza squadra. In questi mesi ha continuato ad allenarsi ed ora è pronto per tornare a giocare. Musacchio vanta 67 presenze in Serie A tra Milan e Lazio, oltre ad un’esperienza a livello internazionale con Villareal e River Plate. Lo status di svincolato gli permette di accordarsi con un club anche prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato. Non è esclusoquindi, che Mateo Musacchio possa diventare un giocatore del Bari prima del termine della stagione".