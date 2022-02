Mignani non ci sta: "Grande Bari, pareggio ingiusto"

"Pareggio giusto? Non direi". Michele Mignani non ci sta e recrimina per il pareggio di Foggia che non ricompensa l'enorme mole di lavoro della squadra. "Il Bari ha fatto più del Foggia - continua Mignani - . Abbiamo creato occasioni, sarebbe stato un peccato almeno non pareggiarla. Abbiamo giocato a calcio, messa palla a terra, verticalizzato quando era il momento. Abbiamo fatto una grandissima partita. Se avesse fatto gol anche Citro sarebbe stata la ciliegina. Portiamo a casa il punto con grande entusiasmo. Una prova ottima che si darà tantissima forza".

"E' un dispiacere ed un peccato non aver vinto dopo una prestazione del genere- sottolinea ancora Mignani - . Ci sono dei dettagli da limare, ma i ragazzi sono stati bravi perché hanno giocato a calcio. Hanno preso in mano quasi tutta la partita, creato tantissimo. Il campionato è duro, lungo e difficile. Dobbiamo crederci tanto, sapere che si affrontano dei temporali. Siamo riusciti a riprenderla con la rabbia e con i denti e questo è un segnale positivo. Ho visto il Bari lottare su ogni pallone, vincere tantissimi contrasti e crederci da squadra. Di meno, mi sono piaciuti i due gol degli avversari. Se siamo questi, faremo un bel finale di campionato". "Frattali è uscito per il freddo. Galano ha fatto bene, a me è piaciuto ed è destinato a crescere. Credo abbia fatto una buona partita", la conclusione di Mignani.