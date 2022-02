Bari, la probabile formazione del derby

Qualche piccola variazione rispetto alla squadra vincente martedì scorso sul Picerno. Michele Mignani medita alcuni cambi di pedine nel Bari che questa sera (ore 18.30) giocherà a Foggia per il derby della 29ma giornata di C. L'imprevista assenza di Botta lascia aperte delle piste per il ruolo di trequesrtista dietro le due punte. Il favorito sembrerebbe Cristian Galano, foggiano doc e per questo più motivato rispetto ai concorrenti che rispondono ai nomi di Mallamo, Scavone e Misuraca. Sulla linea bassa non ci dovrebbero essere novità con le conferme di Maita e D'Errico mezzale e Maiello in mezzo come play basso davanti la difesa. In tal senso, la retroguardia dovrebbe ripresentare Belli e Ricci terzini, con Terranova al centro affiancato molto presumibilmente dal rientrante Di Cesare. Piccolo dubbio in attacco dove al fianco di Antenucci, sgomitano Cheddira (favorito), Simeri e Paponi. Meno pensabile la soluzione Citro.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Cheddira.