Tra i 24 convocati per Foggia manca solo Botta

Una pedina mancante nel Bari che domani pomeriggio (ore 18.30, arbitra Cascone di Nocera Inferiore) giocherà a Foggia per il derby della 29ma giornata del girone C di Lega Pro. Michele Mignani perde Ruben Botta che, scontato il turno di squalifica, si ferma per alcuni guai fisici. Questo dunque l'elenco dei 24 convocati per la partita allo Zaccheria:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 17.MAIELLO, 21.MISURACA, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 19.GALANO, 88.PAPONI