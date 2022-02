Bari Primavera, sabato a Catanzaro

Fine settimana di riposo per le formazioni Under Nazionali. La Primavera invece sarà protagonista a Catanzaro nel pomeriggio di sabato. In campo anche i Giovanissimi Provinciali e le formazioni Woman.

Rese note le date di playoff del campionato 'Primavera 3': le fasi a girone avranno inizio il 26 marzo, mentre le finali si giocheranno dall'8 al 10 aprile.

Il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 16a g. Girone C

Catanzato-Bari

Sabato 26.02.22, ore 14:30

Centro Tecnico Federale, Catanzaro

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

San Paolo Levante Azzurro-Bari (2008)

Lunedì 28.02.22, ore 15:30

Campo del San Paolo, Bari

Nick Calcio-Bari (2009)

Lunedì 28.02.22, ore 17:30

Campo Nick World, Loseto (BA)

Under 15 Woman

Bari-Pink Sport Time

Giovedì 24.02.22, ore 15:15

Campo ‘Comuale’, Palese (BA)



Under 15 Woman

Foggia-Bari

Sabato 26.02.22, ore 15:30

Campo ‘Comuale’, Ordona (FG)



Under 12 Woman

Bari-Nick Calcio Bari

Venerdì 25.02.22, ore 17:00

Campo Intesa, Bari