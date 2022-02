Avanscoperta Terranova: "Ora battiamo il Foggia"

Emanuele Terranova è intervenuto poco fa ai microfoni della radio ufficiale del Bari: "I tre punti contro il Picerno - le sue parole - sono stati fondamentali per il nostro cammino. Un'ottima vittoria perché ci ha permesso di allungare sul Catanzaro. Per darle importanza però dobbiamo continuare a vincere contro il Foggia, altrimenti non abbiamo fatto nulla".

Il difensore sull'infortunio che lo ha bloccato un paio di settimane e sullo stato generale del reparto difensivo: "Ho sofferto le partite troppo ravvicinate, lamentando qualche problemino alla schiena che mi ha fatto saltare le partite con Turris e Campobasso. Ora sto bene e sono pienamente recuperato. Nell'ultimo periodo abbiamo subito troppi gol, ma già col Picerno ci siamo ripresi sotto questo aspetto".