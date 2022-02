Bari, già si corre verso Foggia

Incassati i tre punti nel recupero di ieri sera al San Nicola contro il Picerno, il Bari è già tornato al lavoro nella giornata di oggi per preparare il derby di sabato prossimo a Foggia (18.30) valevole per la 29ma di C.

"Dopo un veloce prologo in sala video - la nota della società - la squadra ha seguito tabelle differenti di lavoro: chi ha giocato dal primo minuto contro il Picerno si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra palestra, fisioterapia e criosauna insieme a chi ha accusato qualche acciacco post gara; il resto del gruppo, dopo un'intensa attivazione muscolare, ha svolto circuiti tecnici finalizzati alle conclusioni a rete e partitella a ranghi misti su metà campo".

Per domani prevista singola seduta di lavoro.