Mignani, col Picerno serve il "giusto" Bari

Mignani e le scelte giuste per il suo Bari chiamato a riscattare la figuraccia rimediata sabato scorso nel match perso al San Nicola contro il Campobasso. Dal ritiro biancorosso non trapelano informazioni utili per abbozzare un'idea di probabile formazione che questa sera, ore 21, ospiterà il Picerno per il recupero della 22ma giornata del girone C di Lega Pro. In ogni caso, il tecnico dovrà fare molta attenzione agli uomni da gettare nella mischia, tenendo conto delle motivazioni dei singoli e del gruppo ccatechizzato a dovere nelle scorse ore dal ds Ciro Polito.

In porta Frattali, sarebbe auspicabile rivedere all'opera la coppia di centrali difensivi composta da Terranova e Di Cesare. Anche la batteria dei terzini andrebbe rivisitata concedendo magari una giornata di riposo a Ricci e Pucino per fare posto a Mazzotta e Belli. A centrocampo, la certezza dovrebbe essere lo spostamento di Maita a mezzala per il concomitante rientro da play di Maiello. Sulla carta è disponibile anche Bianco, ma resta tutta da decifrare la volontà del tecnico di affidare la maglia sulla corsia opposta ad uno tra D'Errico, Scavone, Misuraca o Mallamo. La squalifica di Botta, in realtà apre la strada all'impiego dell'ex Atalanta nel ruolo di trequartista. A meno che, Mignani non voglia adottare delle varianti tattiche (che non guasterebbero) modificando l'assetto avanzato con una linea a tre da supporto ad un tridente d'attacco nel quale - condizione fisica permettendo - potrebbe persino rientrare Galano accanto ad Antenucci centrale e ad un altra mezza punta (Simeri, Cheddira, Citro). Se si opta invece per il classico tandem terminale, non sarebbe male rivedere all'opera dall'inzio Paponi.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Paponi.