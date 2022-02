Bari, al lavoro per dimenticare il Campobasso

Il ritiro dopo la disfatta di ieri contro il Campobasso e la voglia di rimettersi in marcia. Questi i propositi del Bari che rischia di compromettere la leadership nel girone C di Lega Pro. La squadra è già tornata ad allenarsi nella giornata di oggi. L'ufficio stampa ha inviato in redazione la nota di sintesi del lavoro odierno: "Dopo un veloce prologo in sala video la squadra ha quest'oggi seguito tabelle differenti di lavoro: chi ha giocato dal primo minuto ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra campo, palestra e fisioterapia insieme a chi ha accusato qualche acciacco post gara; il resto del gruppo, tra cui anche Raffaele Maiello, dopo un'intensa attivazione muscolare, ha svolto una serie di partitelle a ranghi misti su metà campo".

Per domani prevista la classica seduta di rifinitura pre gara.