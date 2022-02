Bari, i possibili undici contro il Campobasso

Non mancheranno le variazioni rispetto al successo di Torre del Greco nel Bari che oggi alle 17.30 ospiterà il Campobasso per la 28ma giornata di C.

Nel gruppo si rivedono Botta e Galano, due innesti di assoluto valore per Mignani che, tuttavia, potrebbe chiamarli in causa solo in corso d'opera. Al netto dei tre diffidati e delle assenze di Bianco (squalificao) e Maiello (trauma toracico), restano da decifrare le intenzioni del tecnico soprattutto nella zona nevralgica del campo. Se Mallamo occuperà la posizione di trequartista, gli esterni sarebbero Scavone e D'Errico con Maita spostato di nuovo a play basso. Dietro le punte potrebbe agire Misuraca, con spostamento di Mallamo sulla corsia laterale. Varianti che comunque non intaccano l'intelaiatura tattica della squadra. Il tandem offensivo sarà composto da Antenucci ed uno tra Simeri e Cheddira. Paponi e Citro pronti al subentro. Qualche dubbio in retrovia. Di Cesare dovrebbe fare coppia col rientrante Terranova. Mazzotta e Ricci, da una parte, e Pucino e Belli dall'altra rappresentano i ballottaggi nei ruoli di terzini. In porta, l'inamovibile Frattali.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; D'Errico, Maita, Scavone; Mallamo; Antenucci, Cheddira.