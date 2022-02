Il Bari Primavera ospita la Paganese

Ricco programma del settore giovanile biancorosso per questo fine settimana. Dopo il turno di riposo, si rivede la Primavera di Valeriano Loseto che ospita a Bitritto la Paganese. Doppia sfida contro il Taranto per l'U17 e l'U15. In campo anche i Giovanissimi provinciali e le formazioni femminili.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 15a g. Girone C

Bari-Paganese

Sabato 19.02.22, ore 14:30

Campo Comunale ‘F. Scirea', Bitritto (BA)

Campionato Naz. Under 17 rec. 10a Girone C

Taranto-Bari

Domenica 20.02.22, ore 13:00

Campo 'Miglietta', Carosino (TA)

Campionato Naz. Under 15 rec. 10a Girone C

Taranto-Bari

Domenica 20 febbraio '22, ore 11:00

Campo 'Miglietta', Carosino (TA)

Under 15 Provinciale - seconda fase

Bari (2008)-Di Cagno Abbrescia

Domenica 20.02.22, ore 11:00

Campo Comunale ‘G.Scirea’, Bitritto (BA)

Bari (2009)-ProGioventù Noicattaro

Lunedì 21.02.22, ore 17:00

Campo Comunale ‘G.Scirea’, Bitritto (BA)