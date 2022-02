Foggia-Bari si cambia: il 26 febbraio alle 18.30

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.158/DIV del 7.1.2022, ha disposto che la gara valida per la 10a giornata di ritorno del Girone C tra Foggia e Bari, in programma allo stadio 'Pino Zaccheria' sabato 26 febbraio '22, abbia inizio alle ore 18:30.