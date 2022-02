Bari, il report di oggi

La sfida al Campobasso di sabato prossimo (arbitrerà Daniele Virgilio della sezione di Trapani) si avvicina a grandi falcate. Sarà la prima delle due gare interne ravvicinate. A seguire, il match di martedì sera contro il Picerno. Due appuntamenti per tentare l'allungo decisivo in vetta alla classifica del girone C di Lega Pro sfruttando al massimo il fattore campo. In tal senso, si spera nel ritorno significativo dei tifosi al San Nicola. Presenze a più riprese acclamate da mister Mignani, da Cheddira nel post Turris e oggi da Misuraca durante la conferenza stampa del primo pomeriggio.

Poco dopo, l'allenamento odierno come riporta la nota ufficiale del club: "Dopo un prologo in sala video la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio cominciando da un'intensa attivazione muscolare per poi passare a torelli e circuiti tecnici concludendo la seduta con esercitazioni dedicate alle conclusioni a rete".

Per domani è prevista la seduta di rifinitura pre gara, quindi la conferenza stampa del mister prima di raggiungere a sede del ritiro pre gara.