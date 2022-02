Il Bari subìto in corsa aspettando il Campobasso versione trasferta

Il Bari è tornato ad allenarsi già nella giornata odierna per manadre in archivio la vittoria di ieri sera a Torre del Greco e proiettarsi ai prossimi due incontri ravvicinati al San Nicola in programma sabato alle 17.30 contro il Campobasso e martedì 22 febbraio alle ore 21 per recuperare la partita del 22mo turno contro il Picerno. Due test tra le mura amiche sperando nel sostegno del pubblico per trascinare la capolista a due vittorie che servirebbero per mantenere a distanza le dirette inseguitrici Catanzaro e Virtus Francavilla.

Analizzati i passaggi chiave della gara di ieri in Campania, il gruppo impegnato al Liguori ha effettuato lavoro di e ha studiato le prime mosse per affrontare al meglio il Campobasso di Mirko Cudini. Molisani che si presenteranno al San Nicola dopo il successo di ieri sul Monopoli (rete di Tenkorang al 13' della ripresa): la vittoria - che mancava dal 30 gennaio (1-0 ad Andria) - ribadisce la tendenza postiiva dei rossoblù contro le formazioni baresi. Dato che fa il paio con il numero cospicuo di punti conquistati lontano dal campo amico: ben 18 tasselli sui 30 complessivi che valgono lo stazionamento al di là della zona playout.

Importanti novità dalla sessione odierna che ha visto il ritorno in gruppo di Ruben Botta. Lo conferma il report ufficiale della società: "I gruppo, dopo un'intensa attivazione muscolare, ha svolto una partitella di allenamento a tutto campo con una formazione mista Primavera-Under17: circa 30' di lavoro a cui ha preso parte anche Ruben Botta; a segno Pucino, Galano e Simeri. A chiudere la seduta una serie di accelerazioni e scatti".