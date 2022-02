Cheddira ai tifosi: "Ora tornate in massa al San Nicola"

Cinquina di gol in campionato. La rete vincente al Liguori aumenta il bottino stagionale di Walid Cheddira che commenta l'acuto in Campania: "Sono molto contento per la prestazione della squadra. E' una vittoria che arriva da un campo molto difficile. Il mio gol passa in secondo piano rispetto alla prestazione. Il successo ce lo meritavamo. L'azione del gol è stata bella, partita da dietro e deviata da Mirco. Mi è andata bene e sono contento".

"Dopo aver corso molto e fatto una buona fase difensiva - continua l'attaccante biancorosso - ci sta sbagliare una fase difensiva. L'atterramento di Perina? Era rigore netto, me lo ha detto anche lui sorridendo per la svista dell'arbitro. Siamo la capolista - aggiunge - e non dobbiamo avere ansie, ma giocare sereni e liberi. Andiamo avanti per la nostra strada senza nessun pensiero per squadre e tifosi avversari. Dedico il gol alla mia famiglia, la mia ragazza e a mia zia. Adesso, però, invito tutti i tifosi a tornare allo stadio e a riempire la Curva. Ci serviranno".