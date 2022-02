Bari, i possibili cambiamenti con la Turris

Cambiamenti in vista nel Bari che oggi alle 18 fara' visita alla Turris per la 27ma giornata di C. Le indisponibilità di Botta e Maiello e la necessità del turn over dovrebbero consigliare a mister Mignani alcune variazioni rispetto al derby di sabato scorso a Monopoli.

Maita può tornare play basso davanti ad una difesa rifatta con gli inserimenti di Belli sulla destra per Pucino, di Mazzotta a sinistra per Ricci e del rientrante Di Cesare al centro con Terranova. A centrocampo, esterni D’Errico e Mallamo con uno tra Scavone e Galano dietro Antenucci ed il vincente del ballottaggio tra Simeri, Paponi e Cheddira.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; D’Errico, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Cheddira.