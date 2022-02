Simeri recrimina: "In superiorità numerica dovevamo fare di più"

I rimpianti di Simone Simeri dopo il derby pareggiato a Monopoli: "Sapevamo che era una partita difficilissima perché i punti del Monopoli, squadra quadrata, sono tutti meritati. Soprattutto in casa non concede nulla e fa un calcio diverso da tutti. Potevamo fare di più perché negli ultimi dieci minuti eravamo in superiorità numerica e dovevamo forzare la mano".

"Nel primo tempo - continua l'attaccante biancorosso - eravamo lunghi e noi attaccanti facevamo fatica a giocare. Nel secondo tempo, abbiamo creato di più. Sono contento di aver giocato dall'inizio per 90'. Ringrazio Mignani e speriamo bene per martedì a Torre del Greco dove ci aspetta un'altra partita difficile. Questo punto di Monopoli, alla fine, ci darà ragione".

Le chiacchiere sul mercato e la frecciatina ai tifosi: "Mi sono sentito pugnalato alle spalle da alcuni tifosi incoerenti nei miei confronti. Dal primo momento ho sempre dato tutto per questa maglia e a cui ho sempre giurato amore eterno".