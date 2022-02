Bari anti Monopoli: dubbi in difesa e attacco

Il rientro di Mallamo e Paponi e le indisponibilità di Galano e Celiento che si aggiungono a quella di Botta. Sono questi i punti partenza nelle scelte che mister Mignani farà per decidere quale Bari schierare questa sera (17.30) a Monopoli per il derby della 26ma giornata di C.

In porta Frattali e con Gigliotti e Terranova centrali (difficile l'impiego dall'inizio di Di Cesare), i dubbi in difesa si riferiscono al ruolo di terzini dove sono in ballotaggio Belli e Pucino sulla destra e Ricci e Mazzotta sulla sinistra. A centrocampo, Mignani preferisce Maita mezzala e D'Errico sul fronte opposto più il confermato Maiello play basso. Mallamo dietro le punte che saranno Antenucci ed uno a scelta fra Simeri, Cheddira ed il più defilato Paponi.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Gigliotti, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Simeri.