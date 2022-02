Monopoli-Bari, biglietti liberi in tutti i settori

Si comunica che, in merito ai tagliandi per assister alla partita Monopoli-Bari, in programma sabato 12 febbraio alle ore 17:30 presso lo stadio 'Vito Simone Veneziani', il GOS, in data odierna, ha stabilito che, a partire da domani, giovedì 10 febbraio alle ore 11:00, sarà consentita la vendita libera dei tagliandi nei settori Curva, Tribuna e Distinti, senza alcuna limitazione di residenza.

I biglietti potranno essere acquistati dal circuito CiaoTickets su tutto il territorio nazionale, e online dal sito www.ciaotickets.com.

PREZZO

TRIBUNA: INTERO € 38,00

DISTINTI: INTERO € 23,00

CURVA: INTERO € 15,00 – RIDOTTO (OVER 65, DONNE, 6-12 ANNI) € 8,00