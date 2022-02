Bari: Celiento e Galano a parte

Terza giornata di lavoro per il Bari in vista della sfida di sabato prossimo a Monopoli. Il comunicato ufficiale della società: “Prima di scendere in campo la squadra si è intrattenuta in sala video quindi, dopo un prologo in palestra, spazio al lavoro in campo: attivazione muscolare seguita da esercitazioni tattiche finalizzate alle conclusioni a rete, quindi accelerazioni e partitella finale su campo ridotto. Con Daniele Paponi e Alessandro Mallamo regolarmente in gruppo, hanno lavorato a parte Daniele Celiento e Cristian Galano; tabella di recupero personalizzata per Ruben Botta”.

Domani singola seduta.