Bari, nel gruppo anche Mallamo e Paponi

Buone notizie giungono dall'allenamento biancorosso di questa mattina. Nel gruppo, Mignani ritrova sia Mallamo che Paponi. Due importanti recuperi in vista dei numerosi ed impegnativi impegni ravvicinati che affronterà la squadra. Questo il comunicato della società giunto pochi istanti fa in redazione: "Questa mattina la squadra si è inizialmente intrattenuta in palestra per un lavoro specifico su mobilità articolare e potenziamento muscolare, passando poi al lavoro in campo sul terreno dello stadio San Nicola: esercitazioni specifiche per reparto (fase di non possesso per il reparto difensivo e sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete per il resto); in chiusura serie di scatti e accelerazioni alternate a due mini tempi di sfida a ranghi misti su campo ridotto. Dopo Paponi, anche Mallamo ha svolto l'intera seduta con i compagni, mentre Botta prosegue nella sua tabella di recupero personalizzata".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.