Giovani Bari: bis di vittorie e prove doc

Under 17 biancorossa inarrivabile. La squadra allenata da mister Lanera ottiene la decima vittoria stagionale superando la Vibonese per 6-0. Bene anche l'Under 15 che si aggiudica la sfida con i pari età calabresi grazie ad un gol di Sassarini in avvio di gara.

Campionato Nazionale Under 17, Girone F, 10a giornata - Bari-Vibonese 6-0

Marcatori: 33’ De Marzo (B), 45’ Ferrulli (B), 51’ Ferrulli (B), 65’ Lops (B), 73’ De Santis (B), 90’ Venanzio (B).

Campionato Nazionale Under 15, Girone F, 10a giornata - Bari-Vibonese 1-0

Marcatori: 8' Sassarini (B)

LAMBIASE E RANA IN RAPPRESENTATIVA - Ci saranno anche i biancorossi Lambiase e Rana al test che la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro allenata da mister Daniele Arrigoni giocherà domani 9 Febbraio, a Roma, contro i pari età della Lazio.

Gli allenamenti dell’Under 17 di Lega Pro iniziano oggi martedì 8 febbraio, sempre nella capitale, al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti'. La partita contro l’Under 17 biancoazzurra avrà luogo al “Centro Sportivo Green Club” di Via Fratelli Maristi, 94 con calcio d’inizio in programma alle ore 15:00.