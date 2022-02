Bari, i probabili undici contro il Messina

Sesta giornata di ritorno, oggi pomeriggio contro il Messina (San Nicola, 17.30), per la capolista Bari che ritrova Frattali tra i pali ed il terzino Ricci entrambi al rientro dopo il turno di squalifica. Il terzino dovrebbe sosttuire Mazzotta sul fronte di sinistra con Pucino a destra più Terranova al centro con uno tra Celiento, Gigliotti o Di Cesare. Privo degli infortunati Mallamo e Botta, Mignani propone a centrocampo Maita e D'Errico sulle corsie laterali con Maiello nelle vesti di play. L'alternativa in retrovia è Misuraca. Più defilato uno Scavone ancora non al massimo della condizione. La sfida odierna potrebbe essere la partita del debutto Cristian Galano. Il foggiano giocherebbe dietro le punte che saranno Antenucci ed uno tra Cheddira (favorito) e Simeri. Out l'indisponibile Paponi, in panca rimane Citro.

I NUMERI DEL MATCH - Bari imbattuto in casa da 17 gare di campionato. Gara numero 100 con la maglia biancorossa per Raffaele Bianco. Si incrociano il migliore attacco (42) contro la peggiore difesa (43) del girone C. Per la ventiduesima volta Bari e Messina si incontrano in Puglia per una gara tra i prof: nel bilancio, 13 vittorie baresi, 5 pareggi e 3 successi giallorossi.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; D'Errico, Maiello, Maita; Galano; Antenucci, Cheddira.