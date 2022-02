Primavera, Bari affonda ad Avellino

GIOVANI SSC BARI Primavera, il Bari ad Avellino

Oltre alla Primavera di mister Loseto, 3a in classifica dopo il vittorioso recupero contro la Virtus Francavilla e che farà visita all'Avellino, tornano in campo nel weekend le altre formazioni giovanili nazionali biancorosse: le formazioni Under 17 (1a in classifica con