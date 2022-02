Bari, riecco Mallamo e Botta

Bari in continua "pressione" per preparare al meglio la partita di domenica prossima al San Nicola (17.30) contro il Messina.

"Prologo in sala video - si legge nel comunicato ufficiale della società appena arrivato in redazione - e fugace lavoro di forza in palestra, quindi la squadra ha proseguito con lavoro in campo sul terreno dell'Antistadio: attivazione muscolare e torelli di riscaldamento, parte centrale dedicata ad esercitazioni tattiche 11 vs 11 a tutto campo e chiusura dedicata alle conclusioni a rete con un Cheddira ispiratissimo. Intanto Ruben Botta e Alessandro Mallamo hanno lavorato in campo (lavoro atletico), mentre ha seguito una tabella differenziata Daniele Paponi alle prese con un fastidio muscolare. Aggregati i giovani Caldarulo, Daddario, Lambiase e Stragapede".

Domani seduta di rifinitura, quindi il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro nel pomeriggio. Alle ore 12:00 nella sala conferenze dello stadio San Nicola, è in programma la conferenza stampa con il presidente Luigi De Laurentiis e il DS Ciro Polito.