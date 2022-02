Primavera, il Bari ad Avellino

Oltre alla Primavera di mister Loseto, 3a in classifica dopo il vittorioso recupero contro la Virtus Francavilla e che farà visita all'Avellino, tornano in campo nel weekend le altre formazioni giovanili nazionali biancorosse: le formazioni Under 17 (1a in classifica con 9 vittorie su 9 incontri disputati) e Under 15 ospiteranno domenica la Vibonese; impegni per i Giovanissimi 2008 e per le U17 e U15 femminili.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 5a g. rit. Girone C

Avellino-Bari

Sabato 05.02.22, ore 14:30

Stadio 'Partenio-Lombardo', Avellino

NB: accesso contingentato, obbligatorio il green pass rafforzato

Under 17 10a g. Gruppo F

Bari-Vibonese

Domenica 06.02.22, ore 15:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 10a g. Gruppo F

Bari-Vibonese

Domenica 06.02.22, ore 13:00

Campo Comunale ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale

Bari (2008) - 1a giornata

La Quercia Putignano - Bari

Sabato 05.02.22, ore 15:30

Campo 'Comunale', Putignano (BA)

Bari (2009) RIPOSO

Under 17 Femminile

Bari-Apulia Trani

Martedì 08.02.22, ore 18:00 - Campi 'Manzi Chiapulin', Barletta (BAT)

Under 15 Femminile

Nitor Brindisi-Bari

Sabato 05.02.22, ore 15:15