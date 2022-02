Bari, oggi la ripresa in vista del Messina

Col Messina prossimo avversario domeinca al San Nicola per la sesta di ritorno, il Bari si è ritrovato oggi in sede per la ripresa dei lavori dopo la vittoria di Monterosi: “Questo pomeriggio – il report – la squadra si è inizialmente intrattenuta in sala video, poi, due distinti gruppi di lavoro hanno seguito tabelle differenti: chi ha giocato dal primo minuto nella gara di ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra palestra, campo e crioterapia, il resto del gruppo, dopo una intensa attivazione muscolare, ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione Under 17 (a segno Ricci, Simeri e Citro), chiudendo il lavoro di giornata con scatti e accelerazioni”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.