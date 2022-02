Gioia Polverino: "Ringrazio tutti per la fiducia"

Emanuele Polverino ha bagnato il suo esordio con la maglia biancorossa per sostituire lo squalificato Frattali. Non sono mancate le emozioni: "Ero molto emozionato alla prima partita col Bari - confessa con sincerità - . Anche tutto lo staff mi ha sostenuto. Mi mancava un po' giocare, ma lavorare con un Frattali così forte ti aiuta. Sono contento di aver giocato. Una bellissima vittoria. Sei punti in tre giorni sono davvero un bell'obiettivo. Ero sicuro di me, ringrazio il mister che ogni giorno mi aiuta e mi da' consigli. Ringrazio tutti per la fiducia nei miei confronti".

"Con Frattali - aggiunge - ci divertiamo e scherziamo sempre. Lavorare con lui ti può solo aiutare. A Gigi ruberei tutta l'esperienza, la sicurezza nelle uscite. Se avesse i miei piedi - scherza - sarebbe ancora più forte -. Da dodicesimo, devi comunque stare sempre pronto perché ti ritrovi a giocare. Polito lo stimo tantissimo. Mi aiuta sempre anche lui. Mi ha portato in una piazza così importante e una squadra così forte. Contento di non aver preso gol in questa partita".