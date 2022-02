Bari, esordi per Polverino e Galano

Senza gli squalificati Frattali e Ricci nonché degli infortunati Mallamo e Botta, il Bari punta al colpaccio nella sfida odierna di Viterbo contro il Monterosi (inizio 14.30) per il recupero della seconda giornata di ritorno.

Sarà la gara di esordio tra i pali per il portiere napoletano classe '97 Emanuele Polverino. In difesa, propabile rilancio dal 1' di Valerio Di Cesare accanto a Terranova. A terzini si rivedono Mazzotta e Pucino. Maita play basso con Maiello e l'altro rientrante D'Errico sugli esterni. In alternativa ci sono Scavone e l'ultimo arrivato Misuraca.Odore di debutto dal 1' pure per il redivivo Cristian Galano che - molto probabilmente - giocherà dietro le due punte: Antenucci e uno tra Simeri e Cheddira.

La probabile formazione: Polverino, Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; D'Errico, Maita, Maiello; Galano; Antenucci, Cheddira (Simeri).