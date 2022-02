Mignani accredita il Bari: "Avversario difficile, daremo tutto"

Dal ritiro nel Lazio, dove domani (Viterbo, 14.30) il Bari sfiderà il Monterosi per il recupero della seconda di ritorno, Michele Mignani è intervenuto per presentare la sfida: "Quando ci sono pochi giorni per preparare la sfida - dice l'allenatore dei biancorossi - devi cercare di recuperare le energie e riportare la giusta tensione e la giusta carica di cui abbiamo bisogno. Era importante ritrovare i tre punti come successo a Pagani. Adesso ci aspetta una partita difficile, contro una squadra in salute che - pur avendo perso - ha disputato una buona partita a Palermo".

"Dobbiamo migliorarci sempre - continua Mignani - di fronte trovi sempre avversari con cui è sempre più difficili fare punti. Servirà concentrazione per fare la nostra partita e vincerla. Troveremo un Monterosi diverso dall'andata, rinforzato e cresciuto. Una partita complicata e difficile. Dovremo dare il massimo. Non siamo al completo, ma non deve essere una preoccupazione per una squadra come la nostra che ha tanti titolari e uomini a disposizione".

"Dobbiamo concentrarci sul nostro percorso. Tutti - conclude l'alelnatore biancorosso - devono sapere che da qui alla fine posso dare il loro contributo. Mallamo ha dimostrato le sue caratteristiche e ha fatto anche gol andando oltre le aspettative. Non ci voleva l'infortunio. Troveremo una soluzione per il Monterosi. Il mercato di gennaio mi piace poco, con le squadre che alle volte si ribaltano. Ma ci adeguiamo come sempre".