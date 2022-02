Mallamo, solo una contusione

Aveva lasciato tutti in apprensione l'infortunio occorso domenica scorsa a Pagani. Il colpo subìto in contrasto al Torre, dove ha segnato il secondo gol del Bari, non ha avuto grosse ripercussioni per Alessandro Mallamo che - come si legge nella nota del club a seguire - ha ripostato solo una contusione senza ulteriori danni muscolari: "SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Alessandro Mallamo per valutare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida contro la Paganese, hanno confermato l’evento contusivo escludendo ulteriori lesioni. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso".