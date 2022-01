Polito: "A Bari solo chi ama la maglia"

Poco fa il diesse biancorosso Ciro Polito è stato intervistato dalla radio ufficiale dalla sede del mercato a Milano: "Ho cercato di ottimizzare il massimo che si poteva fare - ha dichiarato Polito - recuperando anche un giocatore come Andreoni che non per colpa sua è stato fermo a lungo per un infortunio. Prendiamo Misuraca, un giocatore esperto che potrà dare un grande contributo a questa squadra. Galano ha pianto quando ha sentito il Bari. Abbiamo ceduto Marras e lo abbiamo sostituito con un giocatore molto più forte. Un giocatore che ama questa maglia. Da oggi, io desidero e chiedo ai giocatori che vengono a Bari di amare questa maglia. E Galano è uno di questi".

Sulla risoluzione di contratto con Di Gennaro: "Davide è un giocatore che ha avuto il piacere di venire. Doveva essere una prima donna, ma un infortunio lo ha bloccato. Vi posso garantire che si è comportato da uomo qual è. E io ci tengo agli uomini. Si è messo a disposizione risolvendo il contrato. Lo ringrazio come uomo a nome di tutti. Ora andiamo avanti per la nostra strada e pensiamo al nostro futuro".