Bari già al lavoro nel Lazio

In cascina i tre punti di Pagani e con un orecchio al calciomercato (riportiamo a parte), per il Bari è già tempo di pensare alla sfida di mercoledì a Viterbo contro il Monterosi per recuperare la gara della seconda di ritorno rinviata per Covid.

"Dopo aver raggiunto già nel post Pagani la sede del suo ritiro nel Lazio - la nota del club - questa mattina la squadra, divisa in tre gruppi di lavoro, ha seguito tabelle differenti: chi ha giocato dal primo minuto nella gara di ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico, chi accusava fastidi ha svolto terapie e lavoro differenziato a scopo precauzionale, il resto del gruppo, dopo una intensa attivazione muscolare, ha lavorato su esercitazioni tecniche, mini partitelle su campo ridotto e lavoro specifico sulle conclusioni a rete".

Per domani prevista seduta di rifinitura pre gara, quindi il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro pre gara nella provincia di Viterbo.