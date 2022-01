Galano, il ritorno a casa

Come annunciato nelle scorse ore, Cristian Galano è di nuovo un calciatore del Bari. Ora arriva anche l'ufficialità della società: "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Delfino Pescara 1936, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '91 Cristian Galano; l’attaccante raggiungerà in serata il gruppo di mister Mignani nel Lazio".

Per Galano si tratta della 4a volta con la maglia biancorossa, lui che, cresciuto proprio nella Primavera del Bari, ha fatto il suo esordio tra i ‘pro’ nel ’09 in Serie B, con la squadra guidata da Antonio Conte che centrerà la promozione in Massima Serie. Nel’10-’11 conquista un’altra promozione, stavolta in B, con la maglia del Gubbio (34 pres. e 5 reti), per poi tornare a vestire il biancorosso fino al 2015 (119 presenze condite da 20 gol e una semifinale playoff per la A persa contro il Latina).

Dal 2015 al gennaio 2017 milita nella fila del Vicenza (56 pres. e 9 gol) prima di tornare per la terza volta a Bari. La stagione ’17-’18 è la più prolifica per Galano che, tra campionato e coppa, raggiunge le 17 marcature stagionali. Dopo 182 presenze e 47 reti complessive in biancorosso, vestirà le maglie di Parma, Foggia e Pescara.