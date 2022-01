Bari, dopo Maiello e Galano preso anche Misuraca

Suona il gong sulla sessione invernale del calciomercato. Tre le operazioni in entrata del Bari. A spostarsi, sia in arrivo che in partenza, soltanto centrocampisti. In Puglia arrivano in prestito Maiello, che ha giocato ieri a Pagani, e oggi l'ex biancorosso Cristian Galano dal Pescara ed il palermitano classe '90 Gianvito Misuraca (nella foto) dal Pordenone.

Il riepilogo delle operazioni concluse: USCITE - De Risio (C. Pescara); Lollo (C. Legnago); Semenzato (C. Viterbese); Marras (C. Crotone); Andreoni (C. Pordenone); Di Gennaro (C. risoluzione contratto). ENTRATE - Maiello (C. Frosinone), Galano (C. Pescara); Misuraca (C. Pordenone).