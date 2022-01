Ricci si esalta e spiega il calo sul 2-0: "Ci siamo sentiti belli"

Giacomo Ricci non ha fatto rimpiangere Mazzotta sfoderando una prova dii carattere e qualità: "Per quanto mi riguarda - ha detto a caldo dopo il 2-1 alla Paganese - sono contento di aver dato il mio apporto alla squadra. Nel secondo tempo ci siamo abbassati mentre la Paganese spingeva di più. Era normale che potesse accadere. Siamo in C. Qui c'è guerra e meno qualità. Nel primo tempo abbiamo dominato e forse ci siamo sentiti anche belli. Quindi, siamo calati e loro hanno trovato il gol. Per fortuna, abbiamo reagito. L'ammonizione? Ho preso la palla e non la gamba. Mi spiace saltare il Monterosi. Speriamo recuperi Mazzotta. Dobbiamo essere positivi e passare il ritiro per Monterosi con una vittoria alle spalle fa sempre bene".