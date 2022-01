Bari, con la Paganese la coperta è corta

Molte assenze e poche certezze per Michele Mignani che alle 14.30 presenterà il suo Bari al Torre di Pagani. Al netto degli indisponibili Paponi, Bianco e Botta, degli squalificati D'Errico e Pucino e dell'ormai ex Marras accasatosi (non senza polemiche) a Crotone, il tecnico dei biancorossi si ritrova con una coperta un poco corta che per fortuna ritrova alcuni dei probabili titolari per la sfida in Campania.

A cominciare da Emanuele Terranova e Valerio Di Cesare, pronti a ricomporre la barriera al centro della difesa. La novità arriverebbe invece dall'inserimento di Belli nel ruolo di terzino per la mancanza di Pucino, con Mazzotta sul fronte opposto. A centrocampo, si rivedono Scavone (mezzala) e Maita (play) con l'insostituibile Mallamo sull'altra corsia. Difficile prevedere l'impiego dall'inizio dell'ultimo arrivato Maiello dal Frosinone. L'infortunio di Botta non apre alternative alla sua sostituzione con Di Gennaro dietro le punte che - quasi sicuramente - saranno Antenucci e Cheddira.

La probabile formazione: Frattali, Mazzotta, Di Cesare, Terranova, Belli; Scavone, Maita, Mallamo; Di Gennaro; Antenucci, Cheddira.