Bari Primavera, 1-1 col Palermo

Buon punto per la Primavera biancorossa di mister Loseto che, sul terreno del 'Comunale' di Bitritto ferma la capolista Palermo al termine di una gara bella e combattuta: al vantaggio ospite in chiusura di primo tempo con Frisella, ha risposto in apertura di ripresa il solito Stragapede, lesto ad approfittare di una sbavatura della difesa siciliana.

Campionato Nazionale Primavera 3 ‘D. Berretti’, Girone C, 4a giornata di ritorno

Bari-Palermo 1-1



Marcatori: 41' Frisella (P), 52'st Stragapede (B)