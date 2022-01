Emergenza Bari: a Pagani con Maiello e tre baby Primavera

Piccola situazione di emergenza in casa Bari che per la trasferta di domani a Pagani perde in un colpo solo gli squalificati Pucino e D'Errico, gli indisponibili Botta, Paponi e Bianco. Mignani è costretto persino a richiamare Cristian Andreoni e a convocare ben tre baby della Primavera per far quadrare i conti. Ci si consola con la prima convocazione in biancorosso dell'ultimo arrivato Raffaele Maiello che più o meno compensa la partenza per Crotone di Marras.

Questi i 23 i biancorossi a disposizione:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 15.LAMBIASE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 26.TERRANOVA, 27.ANDREONI, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA,17.MAIELLO, 21.DI GENNARO, 29.SCAVONE, 34.DADDARIO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 36.CALDARULO