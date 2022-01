Bari, un occhio a Pagani e l'altro al mercato

Mancano solo due giorni alla trasferta di Pagani per il Bari. Il report del lavoro odierno: “Prologo in sala video per i biancorossi che, una volta sul terreno dell’Antistadio, hanno sostenuto un’intensa prima parte di mobilità articolare prima di passare a torelli di riscaldamento; parte centrale dedicata ad esercitazioni tattiche a tutto campo quindi, in chiusura, lavoro specifico su calci piazzati e su conclusioni a rete. Con Scavone regolarmente in gruppo, proseguono secondo tabella di lavoro personalizzata Bianco e Paponi, entrambi alle prese con fastidi muscolari”.

Per domani prevista la seduta di rifinitura pre gara quindi la partenza per la sede del ritiro pre gara. Alle 10 la conferenza stampa di mister Mignani.

Sul fronte mercato, non senza polemiche, Marras passa al Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto. In arrivo Maiello dal Frosinone e Galano dal Pescara.