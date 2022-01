Bari, ok Antenucci e Di Gennaro

Prosegue a ritmo serrato la preparazione del Bari in vista della trasferta di domenica prossima a Pagani.

"Nel pomeriggio - recita il comunito della società giunto in redazione - i biancorossi si sono allenati sul terreno dell'Antistadio: dopo un intensa prima parte dedicata alla mobilità articolare, esercitazioni specifiche sulla circolazione e sul possesso palla, quindi circuiti di accelerazioni e consueta chiusura dedicata ad una sfida a ranghi misti su porzione di campo. Regolarmente in gruppo Mirco Antenucci e Davide Di Gennaro, mentre hanno svolto lavoro dedicato Raffaele Bianco, Daniele Paponi e Manuel Scavone. Aggregati alla Prima Squadra i giovani Caldarulo, Daddario, Lambiase e Stragapede". Per domani prevista una singola seduta di lavoro