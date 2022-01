Paganese-Bari, info biglietti settore ospiti

Rese note le modalità per seguire i biancorossi domenica nella trasferta allo stadio 'M. Torre' di Pagani per la gara Paganese-Bari, in programma alle ore 14:30. I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili dal pomeriggio di giovedì 27 gennaio sul circuito GO2 fino alle ore 19:00 di sabato 29 gennaio (disponibilità 250 tagliandi).

PREZZI

SETTORE OSPITI € 12,5 + d.d.p.

MODALITA' D'ACQUISTO

- nei punti vendita del circuito GO2

INFO UTILI

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass Rafforzato valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione.

Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, considerata la procedura di accesso, a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo.

Si ricorda l’obbligo dell’uso obbligatorio della mascherina FFP2 e del distanziamento sociale.