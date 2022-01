Bari, Lollo in prestito al Legnago

INTERVISTA BIANCOROSSA Belli chiede spazio: "Pronto a giocare, mi alleno per dare il massimo"

Francesco Belli chiede spazio. Il giovane difensore di origini fiorentine, 12 presenze in C, invoca più minutaggio alla corte di Michele Mignani proponendosi come pedina utile alla causa del Bari. Questo il senso del suo intervento nell'intervista trasmessa poco fa dalla