Bari, Citro e Simeri in spolvero nel test in famiglia

Dopo la ripresa dei lavori di ieri pomeriggio, in mattinata il Bari è tornato a correre per proseguire la preparazione della trasferta di domenica prossima sul campo della Paganese.

Questo il diario di bordo della giornata di allenamento: "La mattinata di lavoro si è aperta in palestra dove il gruppo ha lavorato su circuiti di forza, posturali, di mobilità articolare e core stability. Una volta in campo, dopo un intenso riscaldamento a secco, spazio ad esercitazioni situazionali per reparto con chiusura dedicata ad una sfida sviluppata su metà campo e decisa dalla doppietta di Citro per i blù dopo il momentaneo pari dei verdi ad opera di Simeri. Palestra e lavoro dedicato per Bianco e Paponi, mentre Antenucci e Di Gennaro non hanno preso parte alla partitella a scopo precauzionale. Aggregati alla Prima Squadra i giovani Lambiase e Daddario".

Per domani, giovedì 27 gennaio, è prevista una singola seduta di lavoro. Alle ore 13:00, nella sala conferenze dello stadio San Nicola, la conferenza stampa di Mirco Antenucci.