Settore ospiti per Monterosi, come acquistare i biglietti

SSC Bari rende noto che i tagliandi di accesso del settore ospiti dello stadio ‘Enrico Rocchi’ di Viterbo per la gara Monterosi Tuscia-Bari, in programma alle ore 14:30 di mercoledì 2 febbraio, saranno disponibili sul circuito CiaoTickets fino alle ore 19:00 di martedì 1 febbraio (disponibilità 673 tagliandi).

PREZZI

SETTORE OSPITI € 12,5 + € 1,5 d.d.p.

Ridotti

Over65, Under18, Donne e Stud. Universitari € 8 + € 1 d.d.p.

MODALITA’ D’ACQUISTO

– online sul circuito CiaoTickets (QUI)

– presso i punti vendita del circuito (QUI)

INFO UTILI

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, a partire dal 06 dicembre 2021, l’ingresso agli eventi potrà avvenire solo dietro presentazione della Certificazione verde COVID-19 (SUPER GREEN PASS), che andrà mostrata all’ingresso unitamente al biglietto e ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Biglietto PDF: Per questo evento è abilitato l’acquisto online in modalità Print-@-Home (stampa a casa). Dopo aver eseguito il pagamento con la tua carta di credito riceverai una mail di conferma acquisto contenente in allegato i Biglietti già fiscalizzati in formato PDF che stamperai con la tua stampante di casa/ufficio (è sufficiente una stampa in bianco e nero). Non sarà quindi necessaria alcuna spedizione con corriere espresso, nè alcun ritiro presso il luogo dell’evento. Il codice barcode presente sul biglietto non va assolutamente ridimensionato pena illeggibilità dello stesso. Si raccomanda di controllare che il codice a barre sia leggibile. Il biglietto non è duplicabile, permette un solo accesso e verrà invalidato all’ingresso tramite controllo accessi automatizzato.