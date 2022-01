Belli chiede spazio: "Pronto a giocare, mi alleno per dare il massimo"

Francesco Belli chiede spazio. Il giovane difensore di origini fiorentine, 12 presenze in C, invoca più minutaggio alla corte di Michele Mignani proponendosi come pedina utile alla causa del Bari. Questo il senso del suo intervento nell'intervista trasmessa poco fa dalla radio ufficiale dei biancorossi: "La lunga sosta - le sue parole - non ci ha facilitato. Anche con tutti i casi di Covid. In mezzo a tutte queste difficoltà, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno perché non è da tutti rimontare due gol di svantaggio e rischiare alla fine persino di vincere come successo domenica scorsa contro il Catania. Analizzeremo quello che abbiamo sbagliato, ma ci sono anche tanti punti positivi".

Nell'ultimo periodo, dopo la gara contro la Virtus Francavilla, è rimasto ai margini della prima squadra: "Siamo un gruppo importante - dice - e ciò che conta è avere la fiducia del mister. Mi alleno forte e penso di essere un giocatore importante per questo Bari. Mi farò sempre trovare pronto e giocherò al massimo nei minuti in cui giocherò".

Contro la Paganese molto probabilmente Belli partirà titolare viste le assenze degli squalificati D'Errico e Pucino: "E' un'occasione importante per me e ho tanta voglia di giocare. Sono tranquillo perché mi alleno sempre bene e cercherò di mettere in campo quello che faccio durante la settimana".