Primavera, Bari-Francavilla ancora rinviata

La Lega Pro, anche in relazione alla richiesta avanzata dalle società interessate, a parziale modifica del Com. Uff. n. 44/PR3 del 21.1.2022 e 46/PR3 del 22.01.2022, ha disposto che la partita valida per la 3a giornata di ritorno del campionato Primavera 3, Bari-Virtus Francavilla, in programma questo pomeriggio al Comunale di Bitritto venga rimandata alle 14:00 di mercoledì 2 febbraio ’22.