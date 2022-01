Monterosi-Bari si anticipa alle 14.30

La Lega Pro, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le società interessate, ha disposto che il recupero della 21a giornata del Girone C tra Monterosi Tuscia e Bari, in programma allo stadio 'Enrico Rocchi' di Viterbo mercoledì 02 febbraio '22, abbia inizio alle ore 14:30 e non alle ore 18:00 come precedentemente comunicato.