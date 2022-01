Bari, si torna a sudare verso la prima trasferta del 2022

In archivio il corposo pareggio di avantieri contro il Catania, il Bari torna in campo per preparare la prima trasferta del 2022 in calendario domenica prossima, 30 gennaio (ore 14.30), contro la Paganese di mister Grassadonia.

"La seduta odierna - si legge nel comunicato della società giunto pochi istanti alla redazione di Barilive - è iniziata in sala video per un'analisi della sfida contro il Catania, quindi prima parte del lavoro in campo congiunto, sul terreno dell'Antistadio sferzato da un vento gelido, e dedicata a mobilità articolare ed esercitazioni sul possesso palla (alcuni elementi che hanno giocato dal primo minuto contro gli etnei si sono limitati a lavoro di scarico in palestra e fisioterapia); nella seconda parte spazio a lavoro atletico e sfida a ranghi misti su porzione di campo vinta dei verdi casaccati trascinati da un Ricci in versione bomber autore di ben tre reti. Aggregati alla prima squadra i giovani Lambiase e Daddario; tabella di lavoro dedicata per Raffaele Bianco".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.